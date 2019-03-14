紐約匯市—英國會否決硬脫歐 英鎊兌美元大漲2% 

週三 (13 日) 交易，前一日通膨數據未能提供支撐力，美元兌許多主要貨幣仍疲弱。與此同時，英國國會拒絕無協議脫歐後，英鎊兌許多主要貨幣大漲。

繼週二英國國會否決 3 月 29 日無協議脫歐的表決結果符合市場預期，前一日英國國會否決了梅伊修訂版的脫歐協議。週四，英國國會將表決是否延後脫歐，完成本週一整輪脫歐重要表決。

英鎊兌美元和歐元均在整個交易時間走高，但在表決結果出來後，英鎊兌美元大漲 2% 至盤中高點 1.339 美元，為 2017 年 4 月以來最強，最終拉回在 1.3254 美元，前一日匯率在 1.3073 美元。

與此同時，英國預算責任辦公室 (OBR) 在其春季聲明中證實，英國近期經濟前景不佳，今年 GDP 成長自先前估計的 1.6% 下調至 1.2%。

KKR 的全球宏觀和資產配置負責人 Henry McVey 在 CNBC 的《收市鐘》節目上表示，「我們基本上認為，英鎊傳達的是，我們一定會有某種形式的解套方式。顯然，脫歐相關的事務發展減緩，我們採取的方式將是緩慢成長、低通膨的經濟。」

Think Markets UK 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「英國國會已經清楚表態，除非達成協議，否則他們不準備脫歐，英鎊交易者喜歡這樣的想法，這會讓英鎊兌美元走高。」

週二公布的 CPI 報告未能提供支撐力，週三公布的生產者物價指數 (PPI) 也沒有助力，美元連續第二日下滑。ICE 美元指數下降 0.5% 至 96.488。

2 月份 PPI 上升 0.1%，低於預期，過去 12 個月 PPI 上升 1.9%，也較先前 2% 數值下降。

其他數據顯示，1 月份核心資本財訂單上升 0.8%，同時耐久財訂單增加 0.4%。1 月份營建支出上升 1.9%，高於預期的 0.5% 升幅。

其他貨幣

歐元對脫歐腳步放緩也同樣敏感，但多數僅限於歐元兌英鎊匯率的交易，歐元兌英鎊下跌 1% 至 0.8547 英鎊。

歐元兌美元大幅上漲，自週二稍晚的 1.1289 美元上升至 1.1334 美元。