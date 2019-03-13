英國脫歐路崎嶇 外銀看衰英鎊 星展：英鎊兌美元恐貶破1.3元

英國國會再度否決首相梅伊的脫歐協議草案，距離脫歐大限只剩 17 天，梅伊的挫敗讓英國脫歐之路再添變數，星展銀行認為，英鎊可能因為英國硬脫歐繼續走貶，未來英鎊兌美元恐將進一步貶破 1.3 元。

英國下議院 12 日否決梅伊的修正後脫歐協議後，下議院 13 日將再次投票決定是否採取無協議脫歐，若投票結果仍是否決，14 日將投票決定是否延後脫歐期限。

星展銀行認為，英國如果選擇硬脫歐，恐將進一步重挫英鎊匯價，除非英國議員明確顯現出他們所要求的條件，且有一致的看法，並保證會在 7 月的下一次歐盟議會前結束脫歐，否則歐盟是否會接受英國延後脫歐的要求仍為未知數。

星展銀行進一步指出，即使英國國會否決無協議脫歐，不代表英國一定能避免無協議脫歐，而能夠確定英國不會面臨無協議脫歐風險的方式為取消啟動里斯本條約第 50 條，但此舉可能引起進一步的紛爭。

星展銀行指出，英鎊兌美元從兩週前 1.33 一路貶至 1.31，預期未來脫歐風險可能導致英鎊再次貶破 1.3。

此外，英國國會否決脫歐協議，導致美國公債殖利率因而下滑，其中 10 年期公債殖利率收於 2.60% 的關鍵技術面支撐價位，而隨著脫歐期限 29 日將屆，未來走向仍有多項變數，美國公債殖利率可能呈現下滑走勢。

星展銀行分析，如果英國硬脫歐，美國 10 年期公債殖利率可能再次測試 2.55%，英國 10 年期公債殖利率則可能接近 1%。