紐約匯市—英國延後脫歐 英鎊自9月高點下滑；中美推遲談判 美元止跌

週四 (14 日) 交易，英國國會決議延後脫歐期限(原訂 3 月 29 日)，英鎊自 9 個月高點下滑，加上中美貿易談判出現不確定性，助使美元上漲終止 4 日跌勢。

美元週四終止連 4 日走跌

市場廣泛預料到英國國會今日表決結果，英鎊自昨日登上的高點下滑，英鎊兌美元自 1.3337 美元下降至 1.3227 美元。歐元兌英鎊上漲 0.6% 至 0.8544 英鎊。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，市場參與者「在今晚表決過後，還是不清楚英國國會議員到底想要什麼。」

「現在市場焦點轉向另一個有意義的表決，是針對梅伊協議的表決，如果梅伊協議再度失敗，就意味梅伊首相下週必須重返歐盟理事會，拉下臉來去求歐盟改改條件了。」

BMO 外匯策略部門歐洲主管 Stephen Gallo 表示，「以英鎊本週迄今累積漲幅來看，英鎊的交易看起來像是前方已有明確道路，會移除『墜崖』風險，將會採『軟脫歐』或乾脆不脫歐，但我們不相信前方有任何明確道路指向任何事。」

本週英國國會三項投票進程分別是，週二否決梅伊修訂版的脫歐協議、週三否決無協議脫歐、週四決定延後脫歐最後期限。

美國川普總統週四稍早在推特上表示，美國期待與英國談判並達成貿易協議。

川普與愛爾蘭總理 Leo Varadkar 會面的過程中，川普表示很訝異英國脫歐談判過程這麼糟糕，但也認為舉行二次公投並不公平。

外媒報導，中美間的貿易談判，尤其是川普和中國領導人習近平之間的會面已被延後至最快 4 月，原本兩人預計 3 月某一日會面。

經濟數據多空交錯，拖累中國貨幣和股市。美元兌在岸人民幣上漲 0.2% 至 6.7229 元、美元兌離岸人民幣上漲 0.3% 至 6.7204 元。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.784，結束連續 4 日下滑趨勢。

歐元兌美元下跌 0.2% 至 1.1300 美元。