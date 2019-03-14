論調不同！德情報機構認為華為不值信賴 德內政部長則表示禁華為將損害經濟

美國總統川普以國安為由對華為進行抵制，同時也呼籲其他各國將華為設備排除在 5G 網路建設之外。對此，各國立場表達並不一致，德國內部也出現了許多不同的論調。

德國外國情報機構的代表在週三 (13 日) 向立法委員會表示，考量到華為過去發生過的安全問題相關事件，華為對於德國 5G 行動網路的建設來說並不是一個值得信賴的合作夥伴。外交部的另一位代表也同時表示，由於華為和中國政府關係密切，因此很難與這樣的公司合作。「問題在於首先是否值得信賴。」該名代表說道。

然而，德國內政部長 Horst Seehofer 卻認為，若將中國華為排除在德國 5G 行動網路建設之外，可能會損害歐洲最大的經濟體，也就是德國的經濟。作為保守派的 Seehofer 敦促當局與中國進行對話，並提出能解決安全問題的技術解決方案，以緩解德國對於中國電信設備商安全上的疑慮。

週一時候，美國駐德大使曾致函德國經濟部長，表示如若該國的在 5G 網路建設中使用華為的設備，將會損害美國與德國間安全機構情報的共享。知情人士曾在本月表示，德國情報官員期望政府阻止華為參與國內 5G 網路基礎建設。知情人士表示，情報官員擔心華為可以幫助中國竊取德國公司機密。

德國總理梅克爾則回應，德國政府分常重視 5G 數據網路的安全性，不過德國將保留自己的看法，並為 5G 網路建設制訂自己的安全標準。