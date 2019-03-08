德國經濟部長：不會禁止華為參與5G網絡建設

近期以來，美國以國安及網路安全為由，對華為展開全球抵制。在如此困境下，華為在昨日正式對美國提告，控訴相關的禁令屬違憲行為。正值兩方戰火持續升溫之際，德國經濟部長則表示，德國並不打算參與抵制華為替德國建設 5G 網路，並表示該國將對所有的供應商實施更加嚴格的安全標準與規定。

據報導，德國經濟部長 Peter Altmaier 在週四 (7 日) 表示，德國並不希望禁止中國電信設備製造商華為替德國建設 5G 網絡，取而代之的是，柏林當局將收緊所有設備賣方的安全標準。

Altmaier 在接受當德國國營電視台 ZDF 訪談時被問及，針對華為抵制事件與中國政府間的關係，德國政府是否計畫在未來禁止華為參與之後所有相關的 5G 競標。Altmaier 回應表示：「沒有，我們並不想排除任何公司。」

不過 Altmaier 也補充表示，政府當局將進行修法，以確保 5G 網路中使用的所有元件和設備皆是安全的，並且不會違反相關的數據保護規則。

Altmaier 還表示，政府不會利用對於廠商的否決權來抵禦外國廠商，因為 5G 網路的建設不是只是合併或收購的議題而已。

德國在稍早時便已經為供應電信網絡相關設備的供應商制定了更嚴格的標準，但沒有針對中國華為進行特別對待，只表示同樣的法令規則應該適用於所有的供應商。

此前，由於國安和間諜等問題，德國針對是否加入與美國和一些盟友國一起抵制華為進入 5G 網路建設進行了數月的論辯。