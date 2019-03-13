單一壽險公司包下某幾檔債券ETF 金管會緊盯

保險業者海外投資上限新規已上路，國際板投資將大舉受限，因此壽險業從去 (2018) 年大舉轉進債券 ETF，不過，金管會主委顧立雄今 (13) 日表示，近期發現某幾檔債券 ETF 基金，全由單一壽險公司包下，質疑是替該壽險公司「量身訂做」，有可能是壽險業要規避國外投資上限，將找業者來溝通。

保險法去年修法，增加保險業投資國際板的限額，加計國外投資後不得逾核定額度的 145%，最高就是保險業可運用資金的 65.25%。過去壽險業幾乎是國際板債券的唯一買家，然而受到海外投資上限限縮影響，壽險業從國際板債券抽腿後，債券 ETF 成為壽險業新寵，規模逼近 4000 億元。

不過，顧立雄今天表示，債券 ETF 基金是公募性質，應具有一定的流動性，壽險公司大量投資債券 ETF，其實就是「在規避國外投資限額」，但有幾檔債券 ETF，全由單一壽險公司包下，長期持有、不太釋出，與公募基金本質要有流通性這點不符，這樣不太適切，「希望大家節制一下」。

顧立雄進一步表示，目前不會要求壽險業處分這些債券 ETF 基金，但債券 ETF 或國外投資等，有涉及匯率風險、資產依照公允價值評價造成波動等，目前保險局正在規劃新的監理指標，如槓桿比（資產占淨值的倍數）及相關配套監理，等規劃好會再找業者溝通。