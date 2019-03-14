〈房產〉房仲大舉徵才 信義房屋發現今年新人來自企管、財金系倍增

房仲業今年徵才動作熱度高，包括信義房屋 (9940-TW) 的房仲業，今年預計招募約 1.7 萬人，而信義房屋統計今年新進人員資料，發現來自企業管理、財金系的畢業生倍增，相較於以往以不動產科系占大宗，非本科系畢業生選擇加入房仲業有增加的趨勢。

信義房屋 2019 年預計招募 2000 人，3 月 14 日起在逢甲大學以「我的我們次方」為主題啟動校園招募活動，持續到 5 月共將舉辦超過 10 場。

向來大規模徵才的房仲業，受惠房市緩步回溫，包括信義房屋、永慶房屋、中信房屋、東森房屋與住商不動產等 6 大連鎖房仲業者，今年預計招募約 1.7 萬人，而其中並以永慶房屋的企圖心最強，並已擴大至全台 1000 店的連鎖規模，預計今年全集團徵才 5000 人，搶攻全台 5 成的成交市場占有率為目標，而東森房屋也在現有 220 家加盟店的基礎下擴大展店，也以搶攻全台 2 成的成交市場占有率為目標。

對於即將啟動的校園徵才活動，信義房屋人資部執行協理張旭表示，信義房屋不挖角，一向自行培養產業優秀人才，所以只要大學畢業不限科系，且沒有房仲經驗的人都可以加入，而身處數位時代，企管、財經科系畢業的學生，擁有對數字的敏銳度、快速的學習能力、懂得善用科技工具提升工作效率，也非常適合房仲工作。

在其他房仲業的人才徵集動向上，東森房屋剛剛由曾任東森國際租賃董事長的蔡高明出任董事長，將聘用年輕專業總經理負責經營，東森房屋今年徵才目標 3000 人，住商機構也以今年招募 3000 人為目標，台灣房屋今年在高雄、台南、台中和新北廣徵 2000 名人才。中信房屋則指出，未來持續培養儲備幹部，全台也預計招募 2000-2500 人