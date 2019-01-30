美政府停擺衝擊 1月份消費者信心驟降至18個月低點

數據：美政府部分關閉 35 天，引起 1 月份消費者信心驟降，示意對未來的擔憂加劇。

美國經濟諮商會 (Conference Board) 週二公布，1 月份消費者信心指數自前一個月的 126.6 下降至 120.2，不及分析師預期。根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期該指數為 124.0。

在去年 10 月升至 137.9 達 18 年高點以來，該指數已連續 3 個月下滑。

發生什麼事：一項追蹤美國人對當前經濟感受的指數幾乎沒有下跌，只從 169.9 小降至 169.6，該指數仍居高位顯示消費者認為經濟狀況依舊良好。

更不祥的是，一個觀察未來 6 個月的指數自 97.7 下降至 87.3，顯示美國人對近期的未來更加悲觀，這是自川普當選總統的前一個月以來最低水準。

要記住的一件事是，在過去停工和政府對峙期間，消費者信心會下降，但通常在危機解除後就會回升，2013 年間因政府債務上限議題導致美政府關閉 17 天，當時也出現同樣模式。

去年 12 月股市大跌也可能是另一個因素，儘管華爾街 1 月又返回強勢。

Capital Economics 資深美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，「現在美政府已結束停工，而且股價正在復甦，2 月份消費者信心很有可能會回彈。」

大局：儘管近期美政府關閉且全球經濟疲軟的情形越來越令人擔憂，但美國經濟仍以溫和速度擴張。勞動市場是數十年來最強勁狀態，這是對抗經濟衰退威脅最強勁的堡壘。

美國經濟諮商會的經濟指標部門總監 Lynn Franco 表示，「像政府關閉這一類衝擊事件，往往對消費者信心造成劇烈但短暫的衝擊。因此本月的下滑偏向暫時性衝擊的結果，而不是對未來經濟大幅緩降的長期性結果。」

市場反應：道指和 S&P 500 指數週四溫和上升，自週一跌勢反彈。10 年期公債殖利率持平在 2.73%。