〈每日外資外匯觀點〉英國脫歐關鍵表決 英鎊暴衝刺激空頭回補

美國公布零售銷售數據雖優於預期，但周一美元指數未受激勵，不漲反跌；周二 外媒報導英國政府表示已經從歐盟爭取到強化脫歐協議內容改動，將由下議院投票，亞洲盤英鎊兌美元應聲大漲逾百點，成為匯市關注焦點。

彭博報導，英國首相梅伊的副手 David Lidington 在倫敦向議會表示，梅伊已經從歐盟爭取到「具有法律約束力的改動」，將可「強化和改善」英國脫歐協議。

美銀美林分析師表示，雖然英國脫歐還未達成協議，但英國政府已經展現出希望避免無協議脫歐的立場，預期未來數個月內，英鎊有望穩步走高。

英鎊今天波動劇烈，瑞銀證券宏觀策略師 Vassili Serebriakov 指出，市場預期英國硬脫歐的可能性低愈來愈低；Resona Holdings 首席策略師 Shinsuke Kajita 也認為英國除了延遲脫歐之外，還有可能產生其它結果，英鎊暴衝正刺激空頭回補進行平倉。

富國證券 (Wells Fargo Securities) 外匯策略師 Brendan McKenna 表示，任何有關英國脫歐延遲有望成真的消息，對英鎊來說，都是利多；英鎊隔夜波動率受到激勵升至 15.43%，預期仍將維持高檔。

野村策略師 Jordan Rochester 預期里斯本條約第 50 條若進行長期延期，英鎊可能會上漲 1%-2%；如果交付公投，則英鎊會大漲 5%。