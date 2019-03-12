梅伊與容克談妥脫歐新協議 英鎊週二強漲逾1%

亞洲匯市週二 (12 日) 早盤英鎊大漲，因為英國政府表示，已經從歐盟獲取脫歐協議內容的修正版本，並計畫週二在英國議會中投票，市場樂觀認為英國脫歐僵局已經有所進展。

英鎊兌美元在亞太週二清晨大幅攀升，由 1.30 飆升至 1.3290，漲幅一度達到 1.1%，隨後漲幅縮小，回落到 1.3240 附近。

英鎊週二強漲

據外電報導，歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 敦促英國議會，批准他與英國首相梅伊 (Theresa May) 達成的修正協議，容克並在 Twitter 發文說，「要嘛這就是協議，否則脫歐將不會發生。」

梅伊也呼籲議會在週二的投票中支持新協議。她說：「現在是時候團結一致，支持這份改進版的脫歐協議了。」

National Australia Bank Ltd. 資深外匯策略師 Rodrigo Catril 樂觀認為，最終可以順利避免硬脫歐，這將有助英鎊。他表示，如果梅伊得到議會支持，對英鎊走勢將非常正面；但至少避免硬脫歐及延期脫歐，仍然是個好消息，有助英鎊走向 1.35。

即使有進展，目前仍不確定新的改變是否足以讓英國議會投票通過。保守黨支持脫歐的成員 Steve Baker 表示，新協議似乎與議會希望看到的版本相差甚遠。預計梅伊的總檢察長 Geoffrey Cox 週二將就改變內容，提出正式的法律意見。

瑞銀 (UBS Securities LLC) 宏觀策略師 Vassili Serebriakov 指出，情況依然多變，但投資人認為，英國硬脫歐應該愈來愈不可能發生了。

東京 Resona Holdings 首席策略師 Shinsuke Kajita 表示，市場似乎積極地認為，除了延期之外，還有可能產生其它結果，這正在刺激空頭回補。

如果議會在週二拒絕這項協議，梅伊已經承諾，會讓議會在週三表決，是否在沒有達成協議下退出歐盟。如果表決結果為否，那麼就再決定是否先延遲脫歐。

按里斯本條約第 50 條啟動後原本進度，英國應於 3 月 29 日正式脫離歐盟。