創業家旗下松果購物去年交易額破9.2億元 預計Q2公開發行 拼明年上櫃

創業家 (8477) 旗下 B2B2C 平台松果購物去年交易額年增 160%，挹注母公司獲利表現。松果購物表示，去年繳出漂亮成績單，APP 下載數突破 135 萬，挾帶行動原生優勢持續精進，帶動下載數年增率達 100% 以上躍進，年度總交易額突破 9.2 億元，年成長超過 160%，再創歷史同期新高，並達穩健獲利之目標，預計今年第二季正式公開發行，目標明年力拼上櫃。2018 年台灣電商市場不斷擴大，搶攻市占率策略之下，折扣戰成為最大的武器，促使整體電商在 2018 年走入「微利時代」，松果購物董事長郭家齊表示，看準動盪市場下的缺口成為新電商平台的關鍵切入成長利基，搭載市場話題及虛實轉移需求熱度，將 2018 年定義為松果購物 break even 後展現市場規模化的關鍵年，並透過策略性操作強化交易額及獲利的躍進。其一，以家為核心做出市場區隔市場，透過深耕家居品類緊抓市場認同感，亦經由多波造節促購成功帶動交易額創造滾雪球效應；其二，以行動原生優勢掌握趨勢商機，並輔以 AI 優化搜尋及轉換率成效，達到逆勢成長的動能。



展望 2019 年，松果購物指出，將持續朝著 2020 年 IPO 為目標，已於 1 月份完成 A 輪融資，獲得 1.5 億的資金挹注，引進包含 AppWorks 之初創投、中信創投、中加創投等策略投資者，推進松果購物品牌規劃、數位廣告、AI 及社群推展等運用，2019 年祭出「科技運用強化營運績效」、「社群互動挹注流量忠誠」、「品線擴充增進回購」成為年度三大策略，目標將達成持續獲利及市佔擴大的雙核心。



隨著大環境衍伸新策略應用，松果購物將流量及轉換率、黏著度成為關鍵指標，看準社交 + 電商的擴散及成長力道，2019 年期望大舉推行松果購物的社群有感體驗，達到結合資訊科技與社群媒體的數位溝通槓桿；同時透過 AI 協助系統自動化提高整體營運效率，打造快速效率的輕資產運營模式，並活用 AI 科技到使用者體驗優化上，以達提升會員黏著度之目標，亦將透過外部多元異業結盟創造疊加綜效，拓展能見度來強化品牌長效價值，為新年度發展創造嶄新動能。

