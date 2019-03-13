創業家去年EPS 2.09元 擬配現金股利1.88元

創業家兄弟 (8477-TW) 今 (13) 日公布去年財報，全年稅後純益 4730 萬元，年增達 150%，每股純益(EPS)2.09 元，董事會也通過每股擬配發現金股利 1.88 元，配息率近 90%，以昨日收盤價 51.5 元計算，現金殖利率 3.65%。其中轉投資松果購物繳出亮麗成績，預計第 2 季公開發行，目標明年上櫃。

創業家旗下擁有兩大電商平台生活市集、好吃市集，及轉投資 B2B2C 平台松果購物，其中，松果購物去年繳出漂亮成績單，APP 下載數突破 135 萬，帶動交易額突破 9.2 億元，年增 160%。

創業家說明，去年各大業者為了搶市占陷入折扣戰，導致整體電商在 2018 年走入「微利時代」，展望今年，已擬定好「三購」策略，包括「自有品牌商品促購」、「點數經濟刺激回購」和「深度經營大組數團購」，來迎戰高度競爭的零售市場。

而松果購物將流量及轉換率、黏著度成為關鍵指標，目標今年推行松果購物的社群有感體驗，也將透過外部多元異業結盟，拓展品牌價值。

另外，創業家董事會也通過將設立百分之百持有的子公司「新時代電商」，藉此持續探索台灣電商市場的機會，目前已在研究新發展的可能性，但營運內容尚未確定。