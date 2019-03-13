日本1月機械訂單金額 連續3個月衰退

日本內閣府在週三 (13 日) 公布了 2019 年 1 月的機械訂單金額。在扣除船舶及電力後的民間機械核心訂單金額 (經季節性因素調整後)，月減 5.4% 為 8223 億日圓，連續 3 個月呈現負成長。當中，製造業月減 1.9% 為 3750 億日圓，非製造業月減 8% 為 4549 億日圓。而路透社先前對民間機械核心訂單金額所作的預測中間值，為月減 1.7%，遠較內閣府所公布的數據來的樂觀。

和去年同期相比，民間機械核心訂單金額 (扣除船舶及電力) 年減 2.9%，而先前的預測為年減 2.1%。

日本 1 月機械訂單金額 連續 3 個月衰退 (圖：AFP)

而過去在接單表現上一直維持穩定水準的非製造業 (去除船舶、電力)，在 2019 年 1 月的訂單表現也出現了大幅滑落。運輸業及其他非製造業、通訊業的訂單都呈現衰退。

在外需方面，由於全球在設備投資上有減緩的趨勢，來自國外的訂單量出現驚人下滑，月減 18.1% 為 8277 億日圓。也是連續 2 個月呈現衰退現象。

日本內閣府對於此次數據的解讀，認為目前有停滯不前的現象，與上個月維持相同看法。

根據已公布的資料顯示，2019 年 1 – 3 月期的訂單預估為年減 0.9%，為連續 2 季的減少。為了達成這個目標，在 2、3 月的訂單金額必須月增 5% 才有可能過關。然而從相關指標來看，日本國內 2019 年 2 月的工具機訂單月減 10.9%，對於前景並不樂觀。

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單後，大約會在 6 個月後交貨，也因為機械訂單被視為是設備投資上的經費，所以這項統計也成為了設備投資的先行指標。