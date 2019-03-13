歐股盤前─梅伊脫歐協議再度被否決 指數期貨走跌

英國首相梅伊的脫歐協議，日前再遭國會否決，使英國脫歐一事，面臨更多不確定性；今 (13) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 3 點 14 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.22%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 1.53%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.22%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.62%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.09%，深證成指下跌 2.53%；南韓 Kospi 指數下跌 0.41%，日經 225 指數下跌 0.99%；台股收漲 29.99 點，至 10373.32 點。

美國 2 月核心消費者物價指數 (CPI) 降溫，讓聯準會 (Fed) 有條件繼續保持耐心，暫停升息；昨日美股漲跌互見，標普 500 指數、那斯達克指數雙雙收高，但波音股價重挫，拖累道瓊工業指數收跌。

週二標普 500 指數收漲 8.22 點 (0.3%)，至 2791.52 點；那斯達克指數收漲 32.97 點 (0.4%)，至 7591.031 點；道瓊工業指數收跌 96.22 點 (-0.4%)，至 25554.66 點。

美國 2 月核心 CPI 月增 0.1%、年增 2.1%，整體 CPI 月增 0.2%，皆低於預期；外界解讀，在通膨率偏低的情況下，Fed 更有條件維持耐心，暫停升息。

波音 737 MAX 機型，於半年內兩度發生空難，導致多國祭出「停飛令」；昨日波音股價重挫 6.15%，至 375.41 美元。

歐洲消息方面，梅伊的脫歐協議，週二再度遭國會否決，英國下議院預計 3 月 13 日再次展開辯論與表決，詢問國會是否接受於 3 月 29 日「無協議脫歐」，若被否決，3 月 14 日將再度表決，是否有意延後脫歐基準日 (3 月 29 日)。