台達電今年毛利率可望維持28%左右 營收、獲利再拚新高

台達電 (2308) 董事長海英俊今 (12) 日在法說會表示，不計算正在購併過程的泰達電，今年自身營運會維持有機成長，看好電動車 (EV)、資料中心(Data Center)、工業自動化(IA) 及風電等產品，並預期原材料上漲機會不大，毛利率維持在去年下半年、約 28% 左右，法人看好今年營收、獲利將再創新高。台達電去年第 4 季毛利率達到 28.67%，改寫單季新猷，全年營收 2,370 億元創新高，稅後純益 181.93 億元，年減 1%，每股純益 7 元。海英俊今日表示，去年營收創新高，主要動能來自併購的晶睿。毛利率下滑 0.4 個百分點至 26.8%，主要係上半年受原材料漲價影響，毛利率遭壓縮，不過，被動元件等原物料價格回跌，加上已陸續調漲產品價格，下半年毛利率已逐步回升毛利率維持在去年下半年、約 28% 左右。



展望今年營運，海英俊表示，不計算正在購併過程的泰達電，今年自身營運會維持有機成長，基礎建設力道持續，包括資料中心、電信、充電站成長都不錯，更看好電動車發展，會持續加大研發及資本支出，讓業績堆疊起來，自動化也會回到雙位數成長，獲利表現則要看各產品線的表現。不過，PC 等相關的產品則可能不會成長，甚至呈現衰退，希望透過成長的產品去彌補小的。



他指出，電動車現與全球各大車廠大都有接觸並已加入供應鏈，相關領域投資很大，產業趨勢明確，就看市場普及率進度，並樂觀看待特斯拉降價刺激需求，他認為新產品最重要的是將市場打開，預估電動車的甜蜜點約在 3 萬美金。台達電 2022 年營收 5 億美元的目標不變，另外充電樁產品也有不錯的表現，去年成長 4-5 成，且已開始獲利。



資料中心近年市場出現雜音，但海英俊看好會持續成長，尤其是 Google、FB 等大型白牌廠商，台達電主要供應電源、冷卻系統及不斷電 (UPS) 系統等。另外，工業自動化部份趨勢明確，預估今年有雙位數成長的空間，既有產品毛利率與獲利都還不錯；除了中國市場外，將逐步向東南亞、美國、南非、日本等市場拓展，預計未來中國市場的營收占比將逐步下降。



針對美中貿易戰議題，海英俊認為，對台達影響實質上沒有想像那麼大，算下來真正需要面對課到稅的，在整體產品線只有 5% 左右，目前看來影響沒那麼大，但事事難料，預先準備好，工廠的轉移不是短期間可以完成的，全球佈局策略將持續。



台達電執行長鄭平則表示，目前台達電的方向很清楚，包括電動車、工業自動化、樓宇自動化等未來幾年都還會是高度投資的方向，也會是後續主要成長動能，預期營收成長動能可陸續顯現。在自動化推動部份，希望 2021 年人工生產力與 2015 年相較可提升 90%，截至 2018 年已拉 40%，2019 年希望拉高到 60%。