台達電斥27.7億元收購美企Amerlux 強化樓宇自動化業務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年3月9號0點49分

台達電 (2308-TW) 昨 (8) 日宣布，與美國的 LED 照明方案大廠 Amerlux 完成合約簽署，台達電持股百分之百子公司 Delta Electronics (Netherlands) B.V. 將以美金 9000 萬元(約新台幣 27.7 億元)100% 收購 Amerlux 權益，強化樓宇自動化業務，預計於第 2 季完成交易。

台達電表示，樓宇自動化業務是近年來策略發展的重點之一，此次收購目標在強化照明燈具的產品組合，以在 IoT 的框架下為客戶提供含括樓宇自動化、能源管理、LED 工商業照明、安全監控、分散式空調等全方面，更趨於完整的智慧綠色解決方案，向永續智慧建築、城市邁進。

另約定盈利結算 (Earn-out) 協議，若 Amerlux 2019 年營業收入及息稅折舊攤銷前利潤達特定條件，台達電將依合約支付或有價金。

台達電表示，未來將保留 Amerlux 原本的管理團隊及員工，於紐澤西州奧克蘭的廠辦繼續營運及生產室內外燈具產品，包括各式創新高端的室內外燈具。

近年來台達透過策略收購樓宇控制公司 Delta Controls、Loytec 和晶睿，現在又收購 Amerlux，積極擴充其智慧綠色解決方案，向永續智慧建築、城市邁進。