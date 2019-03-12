【華冠投顧】勇氣拼耐心

今日重點股票

重點股票：2330 台積電

推薦個股：8210 勤誠

盤勢分析

今天在台積電和權值股大漲下，指數開低走高，但量能仍不足，下星期三台指期結算，看來指數漲跌和個股業績股走勢不太配合；今年台股的指數高低，看來端看台積電能否再創去年的高價 266 元而定。

去年三波的下殺造成電子股的籌碼相對穩定，造成開春以來類股輪動，所以這次持有業績股的股票，是不容易賺到錢的。

這盤勢完會是業內主力的手法，也是台灣股市獨有的特色。

持有業績成長股的投資人也不用操心，畢竟獲利是緩慢的過程，考驗耐心的過程。

目前敢買低基期沒有基本面的股票的人，拼的是勇氣，持有業績成長股的股票，是考驗耐心。

風水輪流轉，各有天命。

類股表現

今天類股以台積電、大立光、鴻海等權值股為主，強者恆強的態式仍未改變；強勢股在修正後仍不斷創高，如 1795 美時, 生技股美時的帶領下, 也多有表現。其他低基期籌碼穩定股，也紛紛表態創高。

既然二月營收公佈，股價沒有做相對應的反應，那就是看要不要拼勇氣的時候，今天歐爸也將股性不好的股票換掉，拼勇氣看看。

” 畢竟富貴險中求！” 是我剛進股市時耳熟能詳的話！

現在拼不拼，在你；不過風險要你承受的起，量大、漲停板，要記得得快跑！

明天就來拼一檔 8210 勤誠，記得手腳要快！

華冠投顧 江志明分析師

華冠投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 0009 號

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