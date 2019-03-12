【華冠投顧】國際股市利空中挺進 台股跳空收中紅

權值股齊反攻 多頭突破短期反壓

1. 德國 1 月出口、貿易順差遜預期，經常帳盈餘年減 13%。

2. 中國 2 月手機市場出貨量年減近兩成，降幅擴大。

3. 在創下十年來最大降幅後 美國零售銷售於 1 月小幅反彈上揚，1 月零售銷售上升 0.2%。

4. 裴洛西不支持彈劾川普，美兩黨將在貿易議題攜手抗中？

國際股市觀察:

美股響應川普喊話氣勢如虹，帶動亞洲股牛氣沖天，陸股持續創新高，台股市跳空大漲。台股今日跳空開高走高收中漲。美國零售數據沒出現更差的消息就推升美國股市，可見美國股已經符合反市場心理學，未來我們觀察何時有利多消息就必須調節持股。

台股加權指數終場收在 10343.33 點，收盤上漲 93.05 點，大盤成交值則增加為 1098.71 億元，K 線為跳空帶上影線小紅 K 棒，外資轉賣百億為買 30.78 億，基本上，台灣 50 的權值股大都表態，一吐被空方打壓的悶氣。

上櫃指數收在 136.87 點，上漲 0.08 點，上漲 0.31%，成交量為 318.64 億，K 線收一根帶量的帶上影線倒釘型紅 K 線，月均線是短期有效的支撐；接下來估計櫃買指數會陷入 138.6-135.35 的箱型區間。半導體矽晶圓族群出現殺尾盤的情況，(5347) 世界先進上漲 0.8 元，收 66.3 元。預期 OTC 指數遇到年均線就有壓力出現，短線上只能採取低買高賣的策略。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008) 盤中創新高，上漲 130 元，收在 4620 元，就是多頭股指標。台積電 (2330) 跳空上攻，上漲 5 元，收 235.5 元，量縮收小紅 K 線。台股再度挑戰最高頂股票箱，台股指數在 10200 點關卡形成中期支撐；目前盤整盤期間延長，選股與策略最重要。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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