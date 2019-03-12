【華冠投顧】盤後分析：多頭反攻

劉彥良 分析師

連跌五日的美股終於在電子股回穩下展開反擊，亞股挾此氣勢吹起多方反攻的號角。台股開高走高大漲 0.91% 並收復空方缺口，但成交量僅放大至 1100 億元稍嫌不足。匯率方面，新台幣早盤一度升到 30.86 元，眼看資金有回流的跡象，可惜終場漲勢收斂僅小幅升值。

技術面上，K 值今天則向上來到 47，接下來若能形成 KD 黃金交叉，才有利多方攻勢延續。包括 MACD 也一樣，綠色柱狀體已向零軸收斂，接下來要綠翻紅，才能推升台股重新挑戰年線。

大盤由台積電 (2330) 和大立光 (3008) 等權值股領軍表現不俗，但上櫃指數卻是收在全場相對低點。內資人氣指標的國巨 (2327) 和環球晶 (6488) 皆由紅翻黑，此外正崴 (2392)、永崴(3712)、雙美(4728)、優群(3217) 和飛宏 (2457) 等近日的強勢股也在創高後留下長上影線甚至翻黑，主力趁今日拉高反倒在調節。

目前台股在型態上還是只能以守穩月線強勢整理視之，而且外資今天僅回頭買超 30 億元，加上成交量和新台幣匯率的表現也不夠強，未來多方要持續發動攻勢，關鍵就在以上三點能否有更出色的表現。

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