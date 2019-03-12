【日盛投顧】短多轉強 強度唯量是問

◆盤勢分析

1. 週二台股在國際股市上漲激勵下呈現開高走高，各類股皆有表現，電子股表現優於金融、非金電，主要來自權值電子帶動，終場指數上漲 93.05 點，漲幅 0.91%，以 10343.33 做收，成交金額放大至 1100.94 億元。

2. 觀察台股技術面，2 月下旬遇走跌年線壓力進入拉回整理，回檔整理過程中量能明顯萎縮，加權指數在 20 日均線附近獲得支撐後隨即上攻，日 KD 指標亦在 50 附近即再度轉強，顯然台股在適度整理後再度回到多頭格局中，由於量能已經放大，短期均線亦順利站上，推測台股或將挑戰走跌的年線壓力（目前約在 10450 附近），惟成交金額必須維持於 1200 億元以上水準，才有助於正或突破年線壓力，否則指數還脫震盪整理格局。觀察台股籌碼面，外資 + 30.78 億元、投信 + 7.83 億元、自營商 + 8.25 億元，三大法人合計買超 46.86 億元。

電子表現優於非金電 聚焦連接線器、PCB、IPC

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 1.08%、金融 + 0.82%、非金電 + 0.67%、櫃檯市場 + 0.31%，週二電子股表現優於金融、非金電，主要來自權值電子股貢獻外，電子個別族群網通、連接線器、PCB、IPC、光學亦有表現；金融股仍是個股表現，主要權值股仍是弱勢，操作上仍是聚焦中、小型金控或銀行；非金電以生技（製藥、醫材、醫美）、自行車、製鞋、成衣、部份汽車相關，短線操作較值得留意。