該擔心中國經濟嗎？不能只看官方數據 投資者尋找各種替代指標

對於渴望了解中國經濟形勢的投資人來說，多年來都有人不相信官方公布數據，而是另尋其他途徑，來推測中國經濟的發展。這正是為何蘋果 (AAPL-US) 公布中國銷售放緩時，許多人不只憂心蘋果，而是擔心整個中國經濟發展。

Aberdeen Standard Investments 基金經理 Ross Hutchison 表示，很多人在中國尋找替代數據來源，而不僅僅是官方數據，他認為應該更關注「微觀」的故事，這有助於了解實際的狀況。

2018 年在美中貿易戰的陰影下，中國的官方 GDP 成長仍達到 6.6%，一如既往地符合官方的目標範圍。儘管這個數字對中國來說，是 28 年來的低點，但依據幾乎是全球平均值的 2 倍。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 說：「總會有人質疑，而且不相信這些數字。」

研究：每年 GDP 灌水約 2%

一份上週公布的研究估算，中國近幾年來的年成長率被高估 1.7% 左右，而整體經濟規模也比官方估計的小 12%。

這份由華盛頓智庫布魯金斯學會所發表的論文，研究 2008-2016 年的數據，認為中國每年的 GDP 都浮報約 2% 左右。如果 2018 年 GDP 的浮報程度與 2016 年相同，代表著 2018 年的實際 GDP 比官方所發布的 90 兆元人民幣，約低了 10.8 兆，相當於 1.6 億美元。

這份論文的 4 名作者，包括香港中文大學的 Chen Wei、Chen Xilu 及 Michael Song ，以及芝加哥大學的 Chang-Tai Hsieh，主要採用一些難以操控的經濟指標，來推算實際 GDP。

作者認為，中國政府依 GDP 成長，來評價地方幹部的績效，使地方政府有很強的動機在數據上灌水。中國國家統計局也曾承認，某些地方的數據是捏造的。2017 年，中國中央政府也曾斥責東北三省捏造數據。

這使得經濟學家們，都試圖找出新的方式，以估算中國的實際經濟成長。

替代指標各顯神通

一個常被提及的是《經濟學人》採用的「李克強指數」，基於銀行貸款發放量、鐵路貨運量和用電量作為指標，來追蹤經濟變化，以擠掉統計數字的水份。但隨著中國減少對製造業及重工業的依賴，李克強指數需要一些更多的補充。

可惜的是，中國現代經濟普遍使用的支付平台如微信及支付寶，並不公開其線上數據。

GAM 投資管理公司亞洲股票組合經理 Jian Shi Cortesi，追蹤一項中國衛星製造業指數，利用從太空拍攝的圖像以及衡量製造業活動水準的演算法，來分析中國工業設施。

歐洲資產管理公司 Amundi 資深經濟分析師 Qinwei Wang 採用公司內部模型，並納入客運和貨運流量、在建工程占地面積以及用電量等數據進行推估。

O'Rourke 認為，由於總體經濟數據不十分準確，與其看絕對數字，不如觀察趨勢，較有實際效果。

需留意其他干擾因素

此外，若以特定公司為主，則可能受到其他因素的干擾。例如，蘋果數據的不佳，部分原因在於 iPhone 賣得太貴，無關經濟現況。Hutchison 表示，在蘋果銷售放緩期間，Nike 卻能實現兩位數字的成長，正說明了這一點。

瑞銀資產管理美股團隊投資組合經理 Peter Bye 也以奢侈品一度銷售變差為例，表示 2013 年中國打貪，影響了這些產品的銷量，也不是基於經濟的原因。

除此之外，有些人可能更偏好「眼見為實」，再來判斷數據的好壞。4D Infrastructure 全球投資組合經理人 Sarah Shaw 說：「如果你在北京隨便逛逛，發現餐館或者地鐵爆滿以至於擠不進去，這就表明情況相對還不錯。」