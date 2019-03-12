中國經濟將回穩 摩根士丹利看好新興股市再漲8%

根據摩根士丹利預估，受惠於北京當局祭出大規模減稅降費措施，中國經濟可望回穩，陸股前景看俏，2019 年底前，MSCI 新興市場指數估將再漲 8%。

摩根士丹利在最新報告中指出，今年以來，滬深 300 指數、香港恆生指數，表現皆優於 MSCI 新興市場指數，加上美中達成貿易協議的機率增加，「中國股市前景可期」。

報告稱，北京當局祭出刺激措施，盼帶動經濟成長，效果優於預期；中國人民銀行數據顯示，1 月新增人民幣貸款達 3.23 兆元，創單月歷史新高；社會融資規模增量來到人民幣 4.64 兆元，亦創近期新高。

中國國務院總理李克強上週於「第 13 屆全國人大會議」開幕式，發表政府工作報告，稱 2019 年，製造業等稅率，會從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。

大摩報告認為，由上述情形可看出，中國正「全面展開」寬鬆措施，有助穩定該國經濟及勞動市場，其經濟成長，可望從今年第 2 季開始加速。

大摩研判，中國經濟回穩，其他新興市場也將隨之受益，建議投資人持續關注中國、印度、印尼、新加坡和巴西等市場。

此外，大摩也預期，中國對銅的需求，將在未來幾季攀升，近期銅價累計上漲約 10%，創 2018 年 6 月以來新高。