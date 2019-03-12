銀保監會及證監會：支持險資入市與擴大外資投資比重

今年以來中國股市呈現大幅反彈走勢，股市相關議題成為中國兩會期間焦點之一。而針對保險資金流入股市的態度，中國銀保監會副主席周亮在接受中國媒體採訪時表示，主管機關大方向是鼓勵和支持保險資金以長期投資的角度投入股市，同時也支持中國資本市場的發展。

周亮說，資本市場牽一髮而動全身，保險資金具有長期資金功能，所以整體是鼓勵和支持的，但保險資金對於所投資的產業和具體能投入多少規模，還要考量到產業結構布局等問題。至於去年底發布的「保險資金投資股權管理辦法（徵求意見稿）」會與其他政府部門溝通，並根據情況爭取加速推出。

至於針對外資開放腳步，證監會副主席閻慶民則表示，目前證監會已就提升外資持有 A 股的比例上限的問題進行研究。目前中國正不斷擴大開放資本市場，當然對外資也會進一步開放。

此外，閻慶民也指出在科創板正準備推出之際，證監會同時也在進行創業板、新三板的改革作業。

目前科創板已經可以進行投資人的開戶作業，未來科創板推出後，是否會影響市場流動性？閻慶民認為科創板設立 50 萬的個人投資門檻，是經過研究計算，因此不會對市場流動性產生影響。同時，科創板推出後，中國證監會對於 A 股市場 IPO 核准步調暫時不會有所調整。