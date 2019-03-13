〈科創板近了〉進度超前！ 3月18日科創板開始受理上市申請

中國媒體報導，科創板各項準備工作正在以超預期速度推進，已有投行在 3 月 12 日收到上交所通知，將在今 (13) 日 13:00～16:00 進行科創板發行上市申請文件提交與受理程序的集中測試演練。

這份通知還透露，在科創板發行上市申請文件提交與受理系統測試完畢後，3 月 18 日起正式受理各投行對科創板項目的申報。

上交所表示，為做好科創板並試點註冊制的準備工作，方便各保薦機構儘快熟悉科創板股票發行上市審核系統，並測試審核系統性能，上交所科創板上市審核中心規劃進行審核系統集中測試演練。

此外，科創板實行申報全程電子化，從項目申報、受理、反饋、再反饋、審核等，全部無紙化，這與在其它主板上市有所不同。

同時，從 3 月 15 日起，審核系統不再接受系統試用。3 月 18 日起，審核系統將正式開始作業，所有通過審核系統提交的文件，都將被視為正式的科創板股票發行上市申請文件。

若依照相關流程推薦的時間規定，受理審核期限為 3 個月，意味著第一批科創板通過審核的時間最早將出現在 6 月中旬。如果中國證監會上市審核過程迅速，上半年科創板就有機會推出。

圖: AFP

根據第一批上線科創板權限開通功能的券商反映，雖然能在科創板交易的一般投資人有人民幣 50 萬的資金門檻限制，但以目前熱絡的開戶數量來看，整個科創板在初期開戶數可能超過 300 萬戶。

