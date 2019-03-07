中華電信「健康雲」推IoT嶄新應用 串聯醫、病、雲提供遠端智慧照護

IoT 物聯網時代，網路應用服務多元，從民生、教育、文化、交通乃至健康醫療等均包含在「智慧城鄉」範疇內。致力於成為最值得信賴的 ICT 資通訊公司的中華電信 (2412)，推出串聯醫、病、雲的「健康雲服務」，提供「基本型」、「量測型」兩種方案。 有鑑於三高患者逐漸有年輕化趨勢，儼然已成為全民健康議題，中華電信結合醫療設備業者及醫療院所，在三年前即獲得經濟部「A + 企業創新研發淬鍊計劃」專案補助，推廣智慧照護等創新應用，今再度攜手台北三軍總醫院、聯新國際醫院、台中童綜合醫院、高雄國軍總醫院左營分院、花蓮慈濟等醫院夥伴，合作構建智慧健康管理系統，打造「健康雲」服務。



中華電信表示，「健康雲」平台，係提供一般民眾可將量測資料上傳至個人專屬雲端空間，隨時掌握自己三高指數變化趨勢，個人健康存摺可協助醫護人員全盤掌握病患病情與快速綜合診斷，減少就醫時間及費用，也提供病患可授權親友遠端關懷與提醒功能。



針對民眾不同需求，健康雲提供兩種方案：「基本型」係整合個人基本資料、三高等慢性病管理、及醫療院所就診照護紀錄，讓民眾可隨時隨地透過多螢介面查看數據，掌握自己與家人的健康狀況；「量測型」則是透過血壓計或血糖機等設備，將量測數據一鍵上傳雲端，提供「衛教諮詢」服務。



中華電信表示，健康雲服務除了提供輕鬆便利的三高自主管理以及醫病溝通管道外，未來將與更多醫療團隊合作，擴大智慧照護應用。在健康促進方面也將與各體能訓練健康中心，以及各項穿載式健康管理裝置設備廠商合作，經由收集分析量測數據，以提升民眾體能訓練的效率及精準性，進而帶給民眾更健康、更有活力的生活體能。



而遠傳電信 (4904) 近年也以「Health 健康 +」服務積極投入智慧醫療與長照應用佈局，目前已合作串接的醫療機構全台已近 70 家，橫跨各地區醫學中心、區域醫院、社區診所與長照機構，會員人數上看 17 萬人，並且擴大智慧醫療佈局，整合系統協助醫院建置數位就診系統、智慧病房、數位護理站，打造完整醫療照護體系。



此外，響應政府推動的「勞工健康保護四大計畫」，遠傳推出完整的「企業健康管理方案」，包含設置公共量測站，讓員工能自主量測與健康管理，並透過照護平台、企業健檢雲平台進行大數據統計分析，量身打造員工健康管理策略，幫助員工健康保健與追蹤，協助企業打造最佳職場照護環境。

