【華冠投顧】美股利空僅小跌 台股無懼收小紅

弱勢股拉尾盤 月線有效支撐

1. 中共人行長易綱：人行降準仍有空間；已退出對匯市日常干預。

2. 陸 2 月 PPI(生產者出廠價格) 年增 0.1%、終止連七降，惟略低於預期。

3.Fed 主席鮑爾：全球經濟緩、調整利率不急，通膨目標修改門檻高。

4. 美國 2 月份就業報告遠不及預期，非農就業人數僅增加 2 萬人，遠低於共識預期的 17.5 萬人。失業率 3.8%，符合預期。平均時薪增加 0.4%，略高於預期 0.3% 升幅。

國際股市觀察:

亞洲股市無據美股因非農報告利空，港陸股牛氣沖天，日股也是多頭勝出，僅台韓股市小漲。台股今日跳空開低走高收小漲。美國非農就業指數利空無法打敵亞洲股市，可推理美國股已經首先領跌，會出現趁利空反彈走勢將是反市場心理學的結果。

台股加權指數都在平盤上緣狹幅震盪，終場收在 10250.28 點，收盤上漲 8.53 點，成交值則再縮為 907.08 億元，K 線為帶上影線小紅 K 棒，外資持續賣超百億以上，但是連最弱勢的漲價概念股都拉尾盤，出現反彈走勢。

上櫃指數收在 136.45 點，上漲 0.08 點，上漲 0.06%，成交量為 269.79 億，K 線收一根量縮的帶上影線小紅 K 線，月均線是短期有效的支撐；接下來反彈是否持續唯量是問。半導體矽晶圓族群出現利空抗跌，(5347) 世界先進今日再跌，但是 65 元整數關卡仍未觸及。預期 OTC 指數短線反彈後，遇到年均線就有壓力出現，短線上有獲利的多單就必須出場。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008) 盤下震盪走高，上漲 5 元，收在 4490 元，仍然是多頭股指標。台積電 (2330) 開低走平收高，上漲 0.5 元，收 230.5 元，量增收小紅 K 線。台股跌破最高頂股票箱，台股指數在 10200 點關卡之間進行多空決戰；目前就是盤整盤，多頭信心尚未建立，策略上高出低進。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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