日本駐英大使警告 脫歐不確定性將引發更多日企出走

據報導，日本駐英大使警告，如果英國脫歐協商繼續延宕，在未來幾個月內，將引發更多的日本企業和公司從英國撤離。

日本駐英國大使鶴岡公二在接受採訪時表示，由於存在不確定性及脫歐情況不明等原因，許多日本公司持續削減對英國的投資。有不少日本企業像是豐田 (Toyota) 和本田 (Honda) 都表示將削減英國地區的產量，而本田更是完全關閉在 Swindon 工廠。

儘管上述兩家公司都強調這些決定並不是由於英國脫歐的緣故，但鶴岡公二表示，兩家公司皆屬跨國企業，需考量各方風險已進行決策，而不是等到無協議脫歐發生後才進行反應。他也指出，目前英國有大約有 1,000 間日本企業，都在考慮脫歐後的情況。

鶴岡公二說道：「這些都是全球性的公司，可能會重新部署，進行合併或整合。但在知道接下來會發生什麼之前，無法做出這些決定。」他也表示:「大多數公司都希望擴大英國地區產能。但他們需要釐清英國與歐盟的經濟關係。目前許多可能的潛在投資都被擱置，未來前景的不確定性使得新投資變得非常困難。」

當被問及日本人是否擔心英國脫歐談判的狀態時，鶴岡公二說道：「應該不是說擔心，更正確的來說是困惑。他們想知道發生了什麼，且難理解將導致什麼。」

不過，鶴岡先生表示，他對英國和日本在脫歐後達成貿易協議保持樂觀態度，並歡迎英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定」。