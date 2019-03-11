內需產業開搶人才 兩大集團富邦媒、特力啟動MA計畫

近期多家金控和科技集團均釋出大型徵才計畫，不過，傳產內需產業也不落人後，富邦媒 (8454-TW) 今 (11) 日宣布啟動「2019 儲備幹部計畫」(MA 計畫)，特力 (2908-TW) 也提出專為新鮮人打造的「GREEN PROGRAM」，而雄獅 (2731-TW) 則一口氣釋出 600 個職缺，全力搶人才。

富邦媒指出，電商產業面對嚴峻的競爭，為持續加大對零售市場的滲透率，積極號召優秀人才加入，今年 MA 計畫已啟動報名作業，今強力招募電子商務、電視購物商品開發、顧客關係管理、大數據研發、倉儲物流、財務營運分析等 6 大類儲備幹部，將提供長達 6 個月的精實培訓，協助人才迅速成為新生代管理階級主管。

富邦媒說明，大學以上畢業、工作經驗 2 年以上各領域人才皆可投遞 MA 計畫履歷，而除了 MA 之外，今年徵才項目還包括商品開發、行銷企劃、倉儲物流與配送人員、網站開發工程師和電話行銷專員等逾百項職缺，從基層專員到中高管理職皆全面招攬優秀人才。

雄獅則指出，海外共有 15 家分公司，因應集團國際化進程，今年共釋出「儲備幹部」、「旅遊銷售」、「旅遊規劃」、「旅遊行銷」和「程式設計師」等五大項目職缺，預計招募 600 名精通外語的台籍人才、外籍專業人士和旅遊同業人才。

另一方面，特力也宣布，首度擴大徵才名額，其中，零售事業群將招募超過 100 人，職缺類別也是歷來最多，包括商品企劃、開發、業務、採購、營運和行銷等，其中，專為新鮮人打造的「GREEN PROGRAM」，讓新鮮人有機會在 2 年半的培訓計畫中快速晉升中階主管。