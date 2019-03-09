〈台大校園徵才〉Fintech改寫金融業生態 金融業跨界爭搶科技高手助陣

金融科技改寫金融業務型態，也讓金融業對於具備科技專長的人才求才若渴，國泰金總經理李長庚認為，隨著金融科技人才需求不斷提升，未來金控總經理可能不見得一定是財務金融背景；富邦金總經理韓蔚廷也說，比起國際大型網路金融公司有半數科技專長的員工，台灣金融業在科技人才的培育上，還有很大的發展空間。

李長庚今 (9) 日出席台大校園徵才活動，會後受訪時表示，國泰金徵才不侷限在金融財務背景的人，隨著金融科技發展與資安需求越來越吃重，具備科技背景，但對金融業有興趣的人也會是國泰金積極招募培育的對象。

李長庚說，國泰金控目前科技專長員工約 1,800~1,900 人，比重不高，長期目標希望能將科技人才比重拉高至 2 到 3 成，他更表示，若以後國泰金科技專長的員工比重達到 2、3 成以上，屆時或許金控總經理就不見得是金融財務出身。

事實上，為了強化金融科技與資訊安全，金融業近年來積極跨界爭搶相關人才效力，包括玉山金、第一金就分別中研院與資策會挖角高手效力。

玉山金去年因應金融科技增設科技長一職，並從中央研究院找來研究陳昇瑋擔任科技長，今年更一口氣向中研院借調三年，讓陳昇瑋專任科技長，專心為玉山金打造金融科技，負責將 AI 與大數據等技術導入金融業務，讓服務更具競爭力；第一銀行前年從資策會找來劉培文博士，掌舵資安、金融科技與數位金融等業務，反映出金融業對於科技領域人才的強烈需求。