〈台大校園徵才〉宏碁徵才500人 招募電競、資安與AI人才

筆電品牌廠宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日參與台大企業徵才博覽會，預計徵才約 500 人，將招募包括電競、AI、資安及其他不同領域的人才，除年薪保障 14 個月，還會視公司營運狀況及個人績效，發放目標獎金。

宏碁今年招募重點除正式職缺外，還包括實習生計畫，正式職缺方面，將招募電競、AI、資安及其他不同領域的新血，並在研發、產品經理、設計、行銷等不同職能上，開出多元職缺；實習生計畫除提供具競爭力薪資外，還能實際參與部門專案、體驗跨團隊溝通。

宏碁今年同樣預計徵才約 500 人，薪資水平在上市櫃公司中名列前 5%，除年薪保障 14 個月，還會視公司營運狀況及個人績效，再發放目標獎金，提供具競爭力的薪酬水平，積極向專業領域人才招手。

宏碁全球人資長林弘道表示，宏碁目標在建立「未來型企業」，透過多年在資通訊產業所建立的核心能力，延伸進入新的領域與藍海，一方面可創造多元成長引擎，實踐永續發展的企業目標，另一方面，提供內部及新進人才，不斷創新、學習、自主發展的成長型舞台與企業文化。

宏碁目前除持續強化個人電腦產品外，也積極投入電競生態圈的支持與培育，在資訊安全、智慧零售、智慧交通、智慧醫療、智慧車輛等領域，也都有相當的投入與成果，走在雙重轉型的路上。

