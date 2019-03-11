工作天數減少＋客戶觀望 氣立2月營收月減40%

台灣氣立 (4555) 自結 2 月營收為 7451 萬元，月減 40.71%，年減 22.58%；累計前 2 月營收 2 億元，年減 14.25%。氣立指出，由於 2 月遇農曆春節工作天數較少，且客戶仍持觀望態度，下單保守，使得營收下滑。氣立指出，在智慧製造需求及中美貿易戰減緩的趨勢下，預期各行業將加快設備自動化腳步，邁向工業 4.0 時代，預期今年垂直整合布局及擴產效應將發酵，營運穩定成長仍可期。



氣立旗下平湖邦燁為上游壓鑄件廠，並擁有符合現行環保法規的執照，邦燁納入氣立集團後，氣立不僅成功垂直整合，更順勢跨入汽車行業，氣立的客戶類型亦自電子、機械設備業，擴大到紡織、汽車、能源業等，布局各行業的自動化商機。氣立表示，今年在松江新廠及平湖邦燁兩大產能加入的綜效貢獻下，垂直整合效益增添全年的成長動能。



在台北國際工具機展 TIMTOS 參展期間，氣立展示旗下工業 4.0 完整解決方案，獲得國際及大陸華東地區等客戶高度迴響，訂單可期。氣立亦將於 4 月 1 日至 4 月 5 日參加全球規模最大的德國漢諾威工業展，展出自有品牌「CHELIC」的電控比例閥、電子流量計、集裝閥、節能型真空發生器、節能型精密調壓閥等，爭取海外市場更大的商機。

