〈觀察〉2019新車款百花齊放 車商排名可能將再次洗牌

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 本周一發表重量級大改款車─日系進口 SUV TOYOTA RAV4，入門款降至 92.5 萬元，而頂規版甚至大降 14.1 萬元震撼車界，SUV 買盤可能因此大洗盤，不過，其他國產車商也不甘示弱， HYUNDAI 宣示已規劃最完整 SUV 產品線，NISSAN 也有重磅新車系將登場；而在進口車方面，LEXUS 以 SUV 三劍客不斷進逼賓士，後有將導入 X7 新車以及 X4、X5 熱銷的 BMW 追兵，顯然，無論是國產車商或是進口豪華車市，今年都有可能看到排名洗牌。

由於車市處在高度競爭中，使 TOYOTA RAV4 從過去市場預期的第 2 季提前到第 1 季發表，此次改款也一改過去都會休閒風格，大採美式粗曠外型，和泰車看好，全年將熱銷 3 萬台。

若是與去年改款前的 RAV4 年銷 1.9 萬台相比，不僅一口氣成長超過 50%，在整體車市規模遭下修的市況下，等於還會吃到不少其他車商的買盤。

即便 TOYOTA 長年高居市場銷售冠軍，但近年也面臨平價進口車競爭的不小壓力，因此，可看到此次 RAV4 不僅大改款，還訂出的高度具競爭力的價格，HYBRID 旗艦 4WD 版本從預接單價 139 萬元一口氣降至建議售價 124.9 萬元，而入門款也從 96.9 萬元降至 92.5 萬元，令同級距的 Honda CR-V、福斯 Tiguan 和 MAZDA CX-5 也將面臨最大競爭對手。

另一方面，去年跌出前 10 大車商的 HYUNDAI，今年也因應消費者對 SUV 的高需求趨勢，規劃出最完整 SUV 產品線，預計 5 月導入 Kona 2WD，接下來還有 Tucson 小改款、Santa Fe 大改款，第 4 季則有新車款 LSUV Palisade 要導入台灣車市強。

而 Kona 做為 HYUNDAI 首款跨界休旅車，對上 KICKS、HR-V 和 C-HR 等他牌主力 SUB 車，此級距競爭激烈，究竟哪款車能成為級距銷售之冠受矚目。

而排行榜前 3 名常勝軍 NISSAN 今年雖無新 SUV，不過，熱銷款 SUV KICKS 近來已推出限量版特仕車「不受橘限版」，希望持續在年輕客群中創造話題；展望全年，NISSAN 預計再引進 2 款新車，分別有全球賣最好的 NISSAN Leaf 電動車和日系大型房車 Altima。

不僅國產車商積極導入各款國產和進口新車款來搶市，遭 LEXUS 追過銷量的 BMW，正凝聚起更大的產品力，去年第 4 季陸續推出的 X4、X5 大改款買氣持續升溫，今年則有 BMW3 系列轎車全新改款、重磅 X7 新車系加入，勢必對其他豪華進口車商造成壓力。

整體來看，2019 年車市又是多款新車齊發的一年，為因應市場快速變化，各家車款推陳出新的速度更快、選擇也更多，在此情況下，車商排名可能又將有變動。