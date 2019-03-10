〈理財〉蘋概股利多出籠後市俏 善用權證搭漲升行情

去 (2018) 年第四季蘋果新機銷售不如預期，蘋概股慘兮兮，多檔股票甚至出現腰斬，不過，近來蘋果終於有利多消息，市場預估今年蘋果將持續發布三款新 iPhone，消息激勵近期蘋果供應鏈股價回穩，後續若產能開出，將可望進一步帶動蘋概股走勢；富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑建議，可善加利用權證參與此行情。

吳仁傑表示，權證主要風險在於損失投入的資金，只要操作得宜並善設停利停損點，其進出容易且交易成本低的特性，非常適合用來波段操作，若能選對標的，同時搭配便利的權證篩選工具，將有機會搭上這波蘋概股熱潮。

吳仁傑表示，投資人欲利用權證參與市場行情，除了篩選標的、權證的價內外程度及到期日等客觀條件外，權證波動率這項變數更是關鍵，權證波動率是由發行券商訂定，以富邦證券「權證波動率維持穩定不調降｣的政策為例，若投資人選擇買進蘋概股相關的富邦認購權證，只要研判相關個股現股為漲升走勢，利用富邦認購權證即能參與現股的漲幅，不用擔心權證波動率可能調降，而被吃掉權證隨現股上漲應有的獲利。

不過，富邦證券強調，權證具到期日，越近到期日，時間價值消逝速度將越快，若碰上走勢不如預期，切勿維持權證部位不處理，或大舉加碼攤平，應嚴守紀律進行停損，保留現金部位重新布局才是上策。