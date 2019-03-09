〈台大校園徵才〉十大金控今年預計招募3.8萬名生力軍 MA年薪上看百萬向新鮮人招手

一年一度的校園徵才今 (9) 日起自台大校園起跑，包括國泰金、富邦金、中信金、第一金、富邦金、台新金、新光金等 10 大金控合計共釋出 3.8 萬名職缺，其中又以 MA(儲備幹部) 與科技跨領域人才最為搶手。

以薪資水準來說，MA 起薪平均約 5~6 萬起跳，若加計年終與績效獎金，平均年薪可望上看百萬，對社會新鮮人來說頗具吸引力。

統計各金控釋出的徵才員額，包括國泰金、富邦金、中信金等三家以業務為導向的金控釋出名額都在 5,000 名起跳，其中國泰金預計徵員 7,000 名、富邦金徵員 6,800 名。

國泰金今年預計招募 7,000 名新人，其中校園徵才員額就高達 5,000 名，其中國泰人壽 5,000 人、國泰世華銀行約 2,000 人，職缺包括儲備幹部、數位科技、財務精算等。

國泰金總經理李長庚表示，國泰集團正在數位轉型階段，對於 Fintech 人才有高度需求，因此今年徵才重點將聚焦數位金融、科技跨領域等人才，目前國泰金在金融科技相關員工人數比重不高，未來將持續招募科技相關人才，目標希望金融科技人力比重拉高至 1~2 成。

富邦金總經理韓蔚廷說，今年金控預計共招募 6800 人，其中 MA 名額約 60 名，包括富邦華一銀行 (上海) 與富邦財產 (廈門) 兩家子公司也同步加入 MA 招募，特別的是，需要研究所學歷的 MA，今年首度開放大學畢業新鮮人參與甄選。

中信金今年則預計招募 5,000 名新人，其中包括 60 名 MA，釋出的職缺涵蓋金融業務、大數據 AI 與洗錢防制等。

台新金今年預計從校園招募 800 名新人，職缺包括 MA、法金消金業務、儲備理財專員、IT 與客服等，總經理林維俊表示，因應金融科技趨勢，今年招募的 800 名新人中對於 IT 員額沒有設限，目前台新金 IT 部門員工約 400 人，是金控重視的部門之一。

新光金預計招募 4,000 新人，包括 50 名 MA、3,000 名外勤業務與 300 名內勤職缺等。

開發金今年預計招募 3,500 名新人，包括壽險 2600 人、銀行 450 人、證券 350 人，開發金控、中華開發資本及其他子公司 100 人。