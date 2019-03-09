〈美元保單這樣選〉三族群需求不同 挑選保單有訣竅

美元保單堪稱市場最受歡迎的外幣保單，但不同族群保單配置需求也不盡相同，壽險業者建議，民眾規劃美元保單時，可從不同的身分需求規劃配置，其中小資族與熟齡世代可選美元利變增額型壽保單；「準退休族群」則可從加強退休金規劃著手，適合保障兼具還本效果的終身還本型商品。

台灣人壽商品一部部長陳逸萍表示，目前市面上提供的美元保單種包括，保障為主的定期壽險及終身壽險，以及保障與儲蓄效果兼具的增額壽險、養老保險、還本保險、變額萬能壽險、變額年金等；另外，也有及一次性給付之癌症、重大疾病或特定疾病保險金之健康保險等。

其中小資族與熟齡族可瞄準美元利變增額型壽保單，以「台灣人壽加美滿美元利率變動型增額終身壽險」來說，繳費年期可選擇性多，提供高保額折扣，保費負擔較小也可分散匯率風險，適合小資或熟齡族群作為保險規劃。

至於「準退休族群」陳逸萍則建議，可從加強退休金規劃著手，挑選適合保障兼具還本效果的終身還本型商品，以「台灣人壽美福年年美元利率變動型還本終身保險」為例，除美元收付滿足多元資產配置，及有機會享有增值回饋分享金外，繳費 2 年，即可享有終身壽險保障並年年領回生存保險金至終身，提供穩定現金流做為養老之用。

全球人壽建議，小資族可把獎金或每月多餘資金，當生活預備金先留下來，試算預留幾個月的支出作為預備金，建議保留 1/3 至 1/2 的現金，每兩、三年就會多一筆資金，就可以順便藉由保單健檢重新規劃，補足保障。

此外，還可透過分波段購買美元的外幣帳戶，購買每年期繳的利變型年金險，作為退休年金做規劃，慢慢累積資產。