〈理財〉外幣保單去年熱賣超過6000億元 分期扣款可分散匯率風險

金管會近期公布去 (2018) 年外幣保單最新銷售情況，全年新契約保費收入達 6179 億元台幣，與前年相比大增 22%。其中投資型有 2398 億元，成長 54%；傳統型則為 3780 億元台幣，成長 8%；以近期受歡迎的美元保單為例，去年熱賣約 5294 億元台幣，佔比高達 85%。

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽表示，利用外幣保單做資產規劃時，由於商品種類、繳費方式及幣別選擇多元，民眾可依照自身需求做規劃，若擔心外幣保單的匯率風險，建議可選擇以分期扣款方式來分散匯率風險。

至於各年齡族群對於外幣保單如何資產配置？台灣人壽大數據團隊分析，40 歲以下的客層，配置外幣以「期繳商品」比例較高，達 34%，其中又多以從事新聞及旅遊職業保戶為主，可能是因其工作性質常接觸全球性資訊，對全球市場及外幣接受度高。

台灣人壽建議保戶可趁年輕投保，則可擁有較長的時間累積資產。此外，由於此階段正值買房、結婚、育兒等人生大計，經濟負擔較重，因此選擇分期繳方式亦可分攤保費負擔，以存小錢滾大錢，透過時間累積優勢來做長期資產規劃，建議可考慮 6 年期以上的「利率變動型壽險」。

至於 40 至 60 歲間的客層則偏好配置「投資型外幣保單」，持有比例約 41%，以文教及服務業比重最高，此族群在穩定薪水收入的基礎下，積極規劃投資型產品來快速擴充資產。

台灣人壽表示，此時期正處於人生的責任高峰期，身為家中經濟支柱的三明治族群，不但要照顧家中長輩，還有小孩，除有高額壽險保障的需求外，還需為自身退休規劃做準備。若想在積極投資增值的同時兼顧壽險保障，建議選擇「投資型壽險」商品，提早為退休做規劃，同時也給家庭一份經濟安全的保障。

對已累積一定資產規模的 60 歲以上客層，則以持有「外幣躉繳型保單」比例較高，約 19%，高於其他客群。此年齡區間的客戶多已準備或已經退休，因此首重在安全、穩定的基礎上一次投入資金。

台灣人壽建議短年期繳費的「利率變動型」商品與連結 6 年的「目標到期債券型基金」商品比較適合此族群，一方面可穩健增長資產，另一方面又可降低養老期間因通膨造成的資產縮水。