經寶辦建廠20周年運動會+自動化設計賽 人才培育紮根

泰國第一大客製化精密金屬加工廠 jpp-KY(經寶精密)(5284-TW)) 今 (9) 日舉辦建廠 20 周年運動會，由經寶董事長鍾國松主持，並親自下場參加 5 公里路跑活動，以身作則，象徵經寶努力不懈的精神，而晚上也將舉辦千人晚宴，感謝員工們一年來的辛勞。

經寶 20 周年運動會有來自各廠區的員工，多達近 1000 人參加，比賽項目包括路跑馬拉松、足球、排球、毽球和趣味競賽，鍾國松也親自參加 5 公里路跑活動，藉此凝聚員工向心力、象徵經寶努力不懈的精神，也為衝刺今年營運作好準備。

鍾國松表示，希望透過每年定期舉辦企業運動會，令同仁養成運動的習慣，鍛鍊良好的體力。

另一方面，經寶與泰國蒙庫國王科技大學 (泰國指標性科大 kmutt) 合辦大專盃自動化設計比賽，前日於曼谷旅遊勝地古城進行決賽，總共有 8 隊進入決賽，為未來人才需求提前扎根。

此次活動邀請到泰國工業區管理局助理總裁、BangPoo 工業區辦公室主任、各教育機關的主任、教授以及古城的高級行政主管蒞臨參加，也吸引當地十數家媒體爭相採訪。

經寶為泰國航太工業的指標性企業，受惠於法國子公司的營收併入， 2 月合併營收 1.21 億元，儘管 2 月工時較少，但月減僅 0.45%，年增 26.65%，累計前 2 月合併營收 2.42 億元，年增 25.15%。