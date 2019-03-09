不確定性與疲弱的全球經濟數據 美元將持續強勢 

美銀美林近期一份報告指出，經濟疲弱和海外的不確定性提振美元過去一週和過去一年的表現，而這趨勢可能持續下去，儘管 Fed 立場轉鴿派。

美元一年走勢

美銀美林分析師 Claudio Piron 和 Athanasios Vamvakidis 週五報告指出，「今年外匯市場的難題就是美元為何就是不貶值。」

「美元價格已被高估，且處於歷史上強勢，但美國經濟成長放緩，且 Fed 已經轉鴿派，但是美元還是比一年前還強勢，且在今年加權貿易廣泛持平。」

美元最大競爭貨幣歐元遭當地經濟數據拖累；因 Fed 引發風險資產漲勢而衝擊到日圓匯率；英鎊還在與脫歐事務糾結不清。

除了 Fed 升息踩煞車以外，美國財政刺激措施減弱，也令市場參與者看到美元一些疲弱點。然而，根據 FactSet，ICE 美元指數今年迄今卻上漲了 1.2% 之多，這是因為美國海外的局面更悲觀，抵消了美國國內對美元利空的因素。

例如，ECB 週四將今年經濟成長預期自 1.7% 下修至 1.1%。根據 FactSet，自今年開年以來，歐元已經下跌了 1.7%。

Prion 和 Vamvakidis 表示，歐元兌美元匯率「被低估了約莫 7%，但我們認為，疲弱的歐元區數據讓歐元無法升值。」歐元區經濟困境來自義大利政局發展、德國監管變動，以及法國兇猛的抗議活動，最重要的是，歐元區經濟導向需求驅動，而與中國的貿易戰挫傷了這方面的數據。

與此同時，脫歐的不確定性是歐元和英鎊的利空因素，且最終英國將如何脫離歐盟，其結果也將對這兩個經濟體產生影響。

可以確定的是，美元目前的浮力仍軟脆弱，倘若歐洲經濟狀況好轉，美元就會貶值。

美銀美林分析師表示，仍樂觀看待這些事情出現合理的妥協，因為這反過來也有助歐元區的數據穩定下來，如果數據穩定，ECB 可能 12 月會升息。

他們認為，中美間達成全面性貿易協議的可能性，可能也會支撐風險情緒，且尤其是新興市場資產，進而讓市場波動下降。「我們認為，美元和新興市場匯率均因套息需求而表現良好。」