中國微妙回應美方匯率要求 人民幣漲勢估計有限？

分析師和投資者表示，人民幣的任何漲勢都可能受限，因為中國的貿易和貨幣政策最高官員周末對華盛頓提出的貿易要求進行了微妙回應。
中國人行行長易綱暗示中國將保持匯率形成機制。NatWest Markets 駐新加坡的外匯策略主管 Mansoor Mohi-uddin 表示，這意味著人民幣兌美元從當前 6.65-6.90 區間上行的空間暫時有限。
易綱稱中國的匯率形成機制符合在 G20 和所有其他重要國際場合上的承諾，官員們未提及中國對維持人民幣匯率穩定的單邊承諾。不過，易綱表示中美雙方在許多關鍵和重要問題上達成了共識。
相關閱讀：中國人行行長稱存准率仍有下調空間 中美在匯率中共識會越來越多
Mohi-uddin，NatWest Markets：
- 「易綱對貿易談判的評論將有助於周一上午的人民幣和整體市場情緒，」緩解上周五有關雙方立場仍相去甚遠的報道所引發的貿易協議前景擔憂
- 更長期的存款準備金率框架轉型，暗示小銀行存准率可能降低，這也料將幫助提振人氣
Saed Abukarsh，總部位於杜拜的對沖基金 Ark Capital Management 的聯合創始人：
- 「我不是特別堅信這將對目前的人民幣走勢構成積極影響」
- 「中國允許人民幣在過去八個月走低以此作為一個談判工具以及應對出口下滑的壓力閥」
- 「未來幾年中國面臨的結構性變化將是推動人民幣達到均衡水平的主要動力」
- 「美元融資將繼續主導新興市場，任何信貸緊縮的跡象都將對新興市場產生影響」
Jameel Ahmad，FXTM 的全球貨幣策略和市場研究主管：
- 在歐洲央行和一系列經濟數據明確顯示全球經濟面臨下行風險後，市場人氣明顯受挫
- 「因此，投資者確實需要積極的消息來激發風險偏好，沒有什麼潛在刺激因素，能比持續進行的中美談判更能夠激發市場的樂觀情緒了」
- 目前投資者和市場明顯迫切需要看到中美雙邊關係的改善，近期的一些事態發展，被視作金融市場人氣的極為樂觀的消息
- 不過即便如此，「投資者可能也不會很快買帳，因為市場已經在過去幾周消化了大量的美中談判進展相關的樂觀情緒，但我們認為這種樂觀情緒仍是接下來影響風險意願的急需因素」