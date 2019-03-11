中國微妙回應美方匯率要求 人民幣漲勢估計有限？

分析師和投資者表示，人民幣的任何漲勢都可能受限，因為中國的貿易和貨幣政策最高官員周末對華盛頓提出的貿易要求進行了微妙回應。

中國人行行長易綱暗示中國將保持匯率形成機制。NatWest Markets 駐新加坡的外匯策略主管 Mansoor Mohi-uddin 表示，這意味著人民幣兌美元從當前 6.65-6.90 區間上行的空間暫時有限。

易綱稱中國的匯率形成機制符合在 G20 和所有其他重要國際場合上的承諾，官員們未提及中國對維持人民幣匯率穩定的單邊承諾。不過，易綱表示中美雙方在許多關鍵和重要問題上達成了共識。

相關閱讀：中國人行行長稱存准率仍有下調空間 中美在匯率中共識會越來越多

Mohi-uddin，NatWest Markets：

Saed Abukarsh，總部位於杜拜的對沖基金 Ark Capital Management 的聯合創始人：

Jameel Ahmad，FXTM 的全球貨幣策略和市場研究主管：