〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行比預期還要鴿派 打開歐元下跌空間

歐洲央行「放鴿」，改變利率政策前瞻指引，原本今年中維持利率不變延至今年底，並下調經濟成長和通膨預期，並宣布新一輪定向長期再融資操作 (TLTRO)，衝擊歐元兌美元跌破 1.12；市場並將關注今晚美國的非農就業報告公布，預期也將造成市場波動。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根大通資產管理公司 EMEA 首席市場策略師 Karen Ward 表示，歐洲央行現在跟隨美國聯準會，政策出現重大轉向。歐洲央行的鴿派舉動，使得歐元持續遭到拋售。

彭博外匯策略師 Vassilis Karamanis 指出，雖然市場對於歐洲央行調降經濟成長及通膨預期，早有心理準備，歐洲央行宣布新一輪 TLTRO，並改變利率政策的前瞻指引，打開了歐元的進一步下跌的空間。

而且在美國就業報告表現強勁及周五到期的期權展期，預期歐元空頭將可進一步獲利。

瑞銀利率和外匯策略主管 Themos Fiotakis 和荷蘭銀行駐阿姆斯特丹外匯策略師 Georgette Boele 都表示，歐洲央行轉變政策的步伐，比市場預期更堅定，歐元恐受打壓，難以上漲。

Boele 並表示，歐元目前承受多重利空，預期歐元兌美元將在 1.10 觸底。

美元指數周四一度上漲來到 97.71，外匯網站 FX Charts 分析師 Jim LanglandsL 表示，目前上檔壓力位於在 97.87，若能突破，將上看 98，甚至 100.15，美元的動能指標強勁，維持做多美元的建議。