美客戶訂單成長 勤誠2月營收創歷年同期新高

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (8) 日公告 2 月合併營收 3.85 億元，受惠美國客戶訂單成長，營收雖月減 37.33%，但年增 24.85%，創歷年同期新高，但也是近 1 年來單月營收低點；前 2 個月累計營收 10 億元，年增 19.01%。此外，為降低營運風險，勤誠將採取調整出貨地區應對方案，預計第 1 季末完成部分產線調整。

勤誠表示，美國市場需求持續暢旺，帶動 2 月營收創歷年同期新高，預估第 1 季營收將持穩。不過，由於全球經濟仍有許多變數，尤其美中貿易戰引發的連鎖效應未明，對全年展望暫持保守態度。

由於各國 5G 陸續於今年或明年商轉，帶動伺服器需求成長，勤誠第 1 季便受惠美國客戶訂單成長，但中國市場因農曆春節因素，使第 1 季需求較緩。不過，勤誠認為，下半年為傳統旺季，市場需求可望回溫。

展望今年，勤誠指出，美中貿易戰雖見緩和，但後市仍存在不確定，為降低營運風險，將按原計畫進行調整出貨地區應對方案，預計於第 1 季末完成部分產線調整。

勤誠採重點發展白牌市場策略，透過系統商 (SI) 出貨給白牌客戶，營收占比達 7 成，是公司主要成長動能，目前中國與美國市場的主要雲端業者，為勤誠的白牌市場終端客戶，未來仍將持續耕耘美、中兩大地區白牌市場，並拓展歐洲、印度、澳洲與東協市場。