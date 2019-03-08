外資撤退？賣超110.35億元 近4個多月新高

台股今 (8) 日下跌 69.93 點，收在 10241.75 點，成交金額 1046.13 億元，三大法人同步賣超共 116.45 億元，其中外資大賣 110.35 億元，創下去年 12 月 6 號重挫後，近 4 個多月單日最大賣超。

三大法人今日同步賣超，外資賣超 110.35 億元，投信賣超 2.11 億元，自營商賣超 3.99 億元，合計賣超 116.45 億元。

期貨方面，外資今日多單增加 599 口，未平倉口數 5.87 萬口，投信增持空單 553 口，空單未平倉 2.68 萬口、自營商也是增持空單 734 口，空單未平倉 4318 口。

外資今日買超第 1 名富邦 VIX 1.98 萬張、第 2 名富邦深 100 7000 張、第 3 名 GIS-KY 5742 張、第 4 名台灣高鐵 4551 張、第 5 名富邦上証正 2 3541 張、第 6 名元大寶滬深 2670 張、第 7 名國泰中國 A50 2649 張、第 8 名富邦上証 2632 張、第 9 名元大台灣 50 2551 張、第 10 名益航 2424 張。

外資今日賣超第 1 名中信金 2.7 萬張、第 2 名新光金 2.02 萬張、第 3 名旺宏 1.67 萬張、第 4 名南茂 1.28 萬張、第 5 名鴻海 1.22 萬張、第 6 名元大滬深 300 正 2 1.17 萬張、第 7 名台新金 1.06 萬張、第 8 名晶電 1.01 萬張、第 9 名台積電 9299 張、第 10 名聯電 8290 張。

投信今日買超前 3 名，第 1 名元大台灣 50 反 1 4422 張、第 2 名南茂 2295 名、第 3 名 795 張；投信今日賣超前 3 名，第 1 名元大滬深 300 正 2 4702 張、第 2 名富邦上証正 2 2754 張、第 3 名聯茂 1878 張。