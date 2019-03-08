彭博經濟學家：中國出口驟減 未來前景仍陰雲籠罩

彭博亞洲首席經濟學家舒暢和彭博經濟學家曲天石撰文稱，中國 2 月貿易數據顯示出口動力大幅減少，即便是消除了春節假日因素的相關影響。鑒於全球環境嚴峻，出口進一步大幅下滑的風險很高。

出口年增率萎縮 20.7%，1 月為成長 9.1%。跌幅遠大於普遍預期的 5%。今年前兩個月的出口年增率下降 4.7%，較 2018 年第四季成長 3.9% 的表現急轉直下

2 月進口下降 5.2%，較 1 月份 1.5% 的跌勢加劇，而且遠超市場預期的 0.6% 降幅。前兩個月進口下降 3.1%，第四季度為成長 4.4%

雖然沒有細分數據，但進口降幅相對小於出口降幅表明內需可能提供了支撐。數據下跌可能主要是因為與加工貿易相關的進口下滑，中國內部需求穩定如果得到證實，將顯然是個好消息。

預計未來幾個月出口將進一步下滑：

雖然中國和美國之間的貿易協議似乎已觸手可及，但仍存在不確定性。就算在達成協議的樂觀情境之下，預計美國對中國商品加徵 10% 關稅的措施將保持。預計協議不會給中國出口帶來提振

中國主要貿易伙伴的領先指標預示未來形勢進一步走弱。令人不安的是，歐元區和日本的製造業 PMI 都在 2 月份跌至萎縮區域，這是 2013 年初以來的首次

此外，中國官方和財新 PMI 數據中的出口指標都暗示進一步疲軟

彭博經濟學家認為，貿易數據可能會打擊股市投資者的情緒，其近期強勁表現有超出經濟基本面的可能。