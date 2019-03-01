〈鉅亨看世界〉自動化競爭下的勞工解方

對於大多數工人來說，工作場所自動化的下一階段應該是可控管的。據美國智庫布魯金斯學會 (Brookings Institute) 分析，在未來幾十年中，預計有四分之一的美國勞動力面臨自動化技術取代的「高」風險，多達 3600 萬人。

Brookings 提出策略來避免未來勞工受自動化的影響，首先，國家應實現全面就業經濟，並擁抱技術提高，而不是抵制數位科技。

Brookings 報告指出，從自動化和數據分析到各種形式的人工智能，都可能有助於創造新的就業機會，並維持許多勞工的生活水平。在過去 30 年中，技術一直是創造就業機會的重要動力，故自動化等新生產技術的提高，不會是替代勞工的生產率，反而將可能提升勞工的技術水平、增加勞工工資，並加深了整體經濟對其他工作的需求。

對於未來，幾乎所有勞工都將看到工作中的一些任務性質變化，如過去 30 年來電腦的出現和廣泛採用，影響了幾乎每個工作職位。為適應即將到來的變化，勞工們需要更多的技能開發與支援培訓。

不幸的是，雇主支援的培訓，也是現任勞工技能發展的主要形式之一，隨著時間的演進一直在下滑。

獲得公司補助學習的勞工百分比 / 圖：Brookings

Brookings 呼籲，更多企業必須儘力提供雇主支援的培訓，或提供學費及其他技能發展福利；反過來，立法人員也可以採取措施激勵，增加企業在員工工作技能上的培訓。

作為美國經濟的一部分，美國在所謂的勞動力市場政策 (ALMP) 上的支出低於幾乎所有其他工業化國家，而這些政策其實有助於培訓勞工並使他們與工作互相匹配，為扭轉這一負面趨勢，Brookings 認為國會應該增加對 ALMP 政策的資助。

政府投入員工培訓資金較 GDP 比 / 圖：Brookings

然而，僅僅增加資金是不夠的。為了更好地支持勞工調整，國會還應創建一個普遍的福利法案，幫助所有失業的員工。

立法人員應擴大所得稅抵免 (EITC)，並按季度或月度發放，及制定工資保險計劃，以便目前從事較低薪人士可以維持生計，減少面臨經濟困境的勞工。

對於自動化風險最高的小鎮和農村地區，政府應更需要進行深入投資。立法人員必須幫助將這些經濟體從過去的行業轉型，它們應該促進這些受嚴重打擊的區域經濟企業，採用新的智慧科技並擴大對社區調整的政策支持。