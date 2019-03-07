女性自主年代 瑞銀：僅23%女性自己規劃財務

儘管女性自主意識抬頭，但對於財務決策規劃卻還是比較依賴男性，根據瑞銀調查發現，僅 23% 的女性會負責自身的長期財務規劃，58% 女性則把財務長期決策交給配偶管理，而把財務規劃主導權交給配偶，理由不外乎，覺得對方比自己了解、或是配偶從不鼓勵自己理財。

瑞銀針對全球 9 個市場近 3,700 名已婚女性、喪偶與離婚女性進行調查，發現 85% 的高淨值女性投資者主要管理日常開支，長期財務規劃則由男性操刀，根據《瑞銀投資者觀察》發現，從嬰兒潮世代到千禧世代的女性，都有將重要財務決策交給配偶管理的情況。

調查結果顯示，較為年輕的千禧世代比起老一輩更願意教財務規劃大權交給另一半處理，其中年齡在 20 到 34 歲間的女性，有 59% 讓配偶主導財務決策，相較之下，55% 的 50 歲以上的女性願意將財務規劃交給配偶處理。

以地區來看，新加坡的千禧世代女性高達 73% 會把財務決策交給配偶處理，英國也有高達 69% 千禧女性把財務規劃交給配偶；至於南美洲國家女性比重則相對篇批，包括墨西哥、巴西分別只有 41%、40% 的千禧世代女性會把財務決策權交給配偶負責。調查指出，拉丁美洲所有年齡層女性將理財重責交由配偶的比率比重都是最低的。

至於年輕女性為何願意交出財物規劃大權？歸納調查結果顯示，對於財務規劃缺乏理解與信心是關鍵原因，認為配偶比自己更擅長財務規劃，而且自己有比投資和財務規劃更緊迫的責任要完成。

瑞銀認為，要解決女性仰賴配偶打理財務的現象，不妨可透過夫妻分工合作，透過與配偶一起承擔長期投資理財責任，有 91% 的女性表示，夫妻一起打理財務可減輕壓力感，94% 的女性認為夫妻合作可讓自己對財務前景更具信心，此外，有 93% 的女性認為，夫妻一起參與財務決策，可降低犯錯機率。