Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

撰文：鄭 杰

2019 年「Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導）」贏家亮相！今年總計將頒出 30 座獎，其中包括 21 個主動式基金獎項、7 個指數股票型基金（ETF）獎座，以及 2 個團隊研究獎，由於獎項減少、競爭者眾，競爭極為激烈，能脫穎而出得獎者，可謂鳳毛麟角，難能可貴。

在 2019 年得獎名單中，最大變化之一是主動式基金獎項，由於組合式基金獎項普遍績效表現不佳因而從缺，使主動式基金獎項由 24 個降至 21 個，因此若以 3,022 檔符合評選標準的共同基金計算，今年的得獎率僅 0.69%，較往年 0.8%～0.9% 的得獎率明顯低了不少，顯見今年競爭狀況更為激烈。但在異常激烈的競爭中，安聯投信睥睨群雄，在主動式基金獎項中堪稱最大贏家，一舉抱回 3 座獎項。

在指數型股票基金獎項，因為 ETF 市場的多元發展，今年新增了「債券類」獎項，並在「創新類」也增設一個得獎名額，使指數股票型獎座由 5 個增至 7 個，今年表現最為突出的是近幾年積極投入 ETF 商品研發的國泰投信，一舉贏得 3 座獎項。團隊研究獎則由實力堅強的復華投信和柏瑞投信蟬聯，雙雙二連霸。

2018 年對所有基金經理人都是極為挑戰的一年，以晨星 24 個基金組別來看，若以新台幣計價，僅 2 個組別平均能夠繳出正報酬，以原幣計價績效更是全數皆墨，顯見去年市場的險峻。

儘管市場環境極具挑戰，但 2019 年「Smart 智富台灣基金獎」的獲獎基金，依舊能夠不畏波動，在這樣的逆勢中崛起，以新台幣計價，主動式基金的得獎名單中仍有近半數能在去年繳出正報酬，中長期績效更是穩健，放眼 3 年績效則幾乎全數都能保持正報酬，其中更有 7 檔基金能夠繳出雙位數正報酬。若以原幣計價，3 年績效更是全數正報酬。

今年評審團由台灣大學財務金融系教授邱顯比擔任評審團主席，亦邀集政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘、淡江大學財務金融系教授林蒼祥，以及證交所副總經理林長慶擔任評審。

評審團主席邱顯比表示，由於 2018 年的市況嚴峻，只看 1 年績效，的確會令不少投資人失望，但他提醒，「就是在這樣的市場環境中投資人更應該有耐心」，因為投資基金除了看短期績效，還應該要著重中長期表現是否績優。

事實上，許多在中長期績效有亮眼表現的主動式基金，皆是 Smart 智富台灣基金獎的常勝軍。以今年得獎名單為例，台灣股票基金的冠軍得主「安聯台灣大壩基金」3 年年化報酬率高達 17.03%，是所有得獎基金中次高者，在 Smart 智富台灣基金獎已是 4 度獲獎。

而以新台幣計價，3 年年化報酬率達到 11.05% 水準的新興歐洲股票型基金冠軍得主——施羅德環球新興歐洲基金，更是 6 度獲獎，顯見 Smart 智富台灣基金獎為投資人挑出的得獎基金，多半是長期績效穩健、適合投資人長期持有的基金，而非只憑運氣的曇花一現。

在評選今年的獲獎名單時，評審除了關切中長期績效之外，另一項重點在於各基金的「管理績效」。

以今年全球新興市場股票基金得主「摩根 JPM 新興市場小型企業基金」來說，其勝出的原因就在於，這檔基金主要投資新興市場中小型股，雖然投資範圍相對侷限，且新興市場中小型股在 2018 年表現比整體新興市場更低迷，但摩根 JPM 新興市場小型企業基金仍能繳出不遜於一般新興市場基金的績效。評審委員吳啟銘認為，這代表摩根 JPM 新興市場小型企業基金的管理績效甚為卓越，才能在相對不利投資的環境中創造優於同組別基金的報酬。

同樣的，在科技股票基金中，今年評審團選擇將獎項頒給「安聯台灣科技基金」，其投資範圍雖只限於台股，但表現也優於投資全球的同組別基金，特別是去年台股基金平均報酬為 - 11.16%，安聯台灣科技基金表現更顯突出。

另外，今年名單與去年的一大差異在於組合式基金的從缺。因組合式基金獎無論是股票型、債券型或是多元資產型，績效表現皆不如非組合式，多數甚至遜於指標指數，因此評審一致同意組合式基金 3 個獎項今年皆從缺。



來源：《Smart 智富》 247 期

更多精彩內容請至 《 Smart 智富》