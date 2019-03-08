用插頭當間諜？日經：光寶科、廣達遭美企要求生產線移出中國

據《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review) 週五 (8 日) 報導，由於擔心中國可能會使用電源線和插頭進行監測間諜活動，部分美國科技公司已要求其台灣供應商將部分組件的生產線轉移出大陸。

該報導是引述兩家台灣公司的不具名高階主管的說法，分別為電子零件製造商光寶科技 (Lite-On Technology) (2301-TW) 和服務器和數據中心供應商廣達電腦 (2382-TW)。據《日經亞洲評論》指出，光寶的客戶包括戴爾 EMC、惠普和 IBM (IBM-US)，而廣達的客戶包括谷歌 (GOOG-US) 和 臉書 (FB-US)。

這些主管告訴《日經》，雖然沒有點名是那些公司，但它們的一些美國客戶要求它們將產線移出中國，部分原因是網路間諜和網路安全風險。

據報導，美國科技公司擔心北京可能會利用電源插頭等平凡零件，來竊取敏感數據。

據《日經》報導，光寶科正投資約新台幣 100 元 (3 億 2352 億美元) 在台灣南部建設新工廠。此外，廣達已經將部分生產線從中國大陸轉移到台灣和其他海外地區，不僅是因為網路安全風險，而且還規避華盛頓因美中貿易戰而徵收的額外關稅。

《彭博商業周刊》去年報導，中國政府駭進數據中心的製造過程，並將微型晶片植入設備中。據傳亞馬遜網路服務 (AWS) 和蘋果 (AAPL-US) 都使用這些數據中心。

但亞馬遜、蘋果和北京都對《彭博》報導嗤之以鼻。