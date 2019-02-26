〈光寶科法說〉Q1毛利率恐再下修 營運表現仍可優於去年同期

光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日召開法說會，集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，首季適逢營運淡季，營收季減幅將與往年相近，毛利率也會再下修，但整體表現將比去年同期好很多，全年毛利率目標仍維持逾 14.5%，至於高雄廠，預計 6 月可望投產。

展望第 1 季，陳廣中指出，核心事業預期將穩健發展，包括雲端運算、LED 元件、LED 車用照明與 AI 智慧居家設備等，不過，由於第 1 季適逢營運淡季，工作天數少、需求也減少，預期營收季減幅度將與往年相近，毛利率也會再下修，但因已處分部分營運表現不佳的事業，因此預期第 1 季表現將比去年同期好很多。

陳廣中表示，今年營運主要成長動能將來自雲端應用、LED 及戶外照明兩大主軸，儘管預期第 1 季毛利率將較去年第 4 季的 13.4% 再下修，但全年目標仍維持毛利率平均超過 14.5%。

光寶科近來積極佈局車用領域，目前車用營收占比僅約個位數，營收規模超過百億元，但要挑戰雙位數營收占比，仍須時間醞釀。其中，車用攝像頭預計今年第 4 季試產，已取得歐洲 Tier 1 車廠訂單，但初期營收貢獻幅度較小，明年將會持續貢獻，但相關效益要到 2020 年才可望明顯發酵。

談及美中貿易戰，陳廣中表示，目前客戶訂單因美中貿易戰而要求轉移訂單至台灣生產的較少，大多為考量資安因素，已將部分客戶要求的雲端網通與電源產品移回台灣生產，而高雄廠預計 6 月可望量產，屆時雲端與電源等產品將移至高雄廠生產。

光寶科去年陸續處分部分事業，包括完成手機事業相機模組營業讓與，及可攜式機構事業群子公司股權出售等營運調整。陳廣中表示，處分其他不賺錢的事業為公司長期政策，目前也有將處分的事業正評估中。