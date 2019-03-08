2月台灣製造業PMI連2月向上走 廠商稍回補庫存

中華經濟研究院今 (8) 日公布 2 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) ，續揚 0.4 個百分點至 48.3%，雖連續 4 個月呈現緊縮 (低於 50%)，但已連 2 個月向上走。中經院說明，廠商對景氣看法雖持保守態度，但已有稍微回補庫存的現象，先觀察 3 月的市況。

就 PMI 五項組成指標來看，2 月新增訂單和生產數量持續緊縮，人力僱用、現有原物料存貨水準則呈現擴張，而供應商交貨時間仍下降 (低於 50.0%)。

圖表：中經院提供。

六大產業中，僅化學暨生技醫療產業 PMI 中斷連續 5 個月的緊縮，指數攀升 6.0 個百分點至 54.4%，而其他五大產業 PMI 仍呈現緊縮，依緊縮速度分別為電子暨光學產業 (38.6%)、食品暨紡織產業 (39.7%)、基礎原物料產業 (41.1%)、電力暨機械設備產業 (42.4%) 與交通工具產業 (45.9%)。

而可視為未來半年景氣參考指標的─全體製造業「未來六個月的景氣狀況指數」，已連續 6 個月緊縮，惟本月指數躍升 8.0 個百分點至 42.9%。

中經院說明，對未來半年，主要見化學暨生技醫療產業中斷連續 4 個月的緊縮，指數躍升 15.5 個百分點至 54.7%，同時，電子暨光學產業與基礎原物料產分別續揚 8.1 與 9.5 個百分點至 41.1%、42.0%；至於交通工具產業和電力暨機械設備產業，皆已持續 7 個月回報未來六個月景氣狀況為緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數各上升 6.8、6.6 個百分點至 40.9%、37.0%。

另外，非製造業經理人指數 (NMI) 已連 2 月緊縮，且本月指數續跌 1.2 個百分點來到 47.8%；四項組成指標中，商業活動 (生產) 與新增訂單持續緊縮，人力僱用擴張，供應商交貨時間轉為下降 (低於 50.0%)。

非製造業八大產業中，六大產業 NMI 呈現緊縮，僅住宿餐飲業 (55.2%) 和教育暨專業科學業 (52.3%)NMI 呈現擴張。

而全體非製造業的「未來六個月景氣狀況指數」已連續 8 個月呈現緊縮，惟本月指數彈升 9.1 個百分點至 45.8%，也是去年 8 月以來最慢緊縮速度。