製造業景氣連3藍 近7成廠商處在衰退壓力中

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年3月5號11點33分

台灣經濟研究院今 (5) 日公布 1 月製造業景氣信號值較上月微幅減少 0.02 分至 9.72 分，景氣燈號連續亮出第 3 顆代表衰退的藍燈，且 1 月呈現藍燈的產業比重，仍接近 70%。

台經院說明，全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動持續萎縮，使 1 月國內製造業相關數據表現續弱，惟受惠於農曆春節前備貨需求增溫，抵銷部分減幅，令 1 月出口和外銷訂單年減幅度收斂。

另一方面，國際油價回升、股市反彈和廠商對當月景氣看法轉為樂觀，拉抬售價面與經營環境面動能。

就各主要組成項目觀察，有 2 個項目分數增加、3 項減少，其中以原物料投入面 0.14 分減幅最大，需求面和成本面則分別減少 0.02 分、0.01 分，而經營環境面和售價面則分別增加 0.08 分、0.07 分。

在不同燈號的消長上，呈現藍燈比重由上月的 73.67% 減少至 69.42%，黃藍燈由 23.95% 略增至 27.30%，綠燈由 2.38% 增加至 3.28%，無代表揚升的黃紅燈和繁榮的紅燈。

從細項產業來看，1 月呈現綠燈者僅紡織類中的印染整理業、非金屬礦物製品中的水泥製品業、電力設備中的照明設備、發電輸電和配電設備業。